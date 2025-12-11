Путину доложили о наступлении в Днепропетровской области

Глава Генштаба Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о наступлении на юге Днепропетровской области, передает РИА Новости.

Он отметил, что операцию там развивает группировка войск «Восток».

Герасимов в докладе главе государства рассказал, что после освобождения Северска российские военные продолжают наступление в сторону Славянска. Этим занимаются подразделения 3-й армии, уточнил Герасимов.

До этого на совещании в Кремле Путину доложили о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных.

Еще раньше глава государства пообещал, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения.