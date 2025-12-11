Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 11 декабря 2025Россия

Путину доложили о наступлении в Днепропетровской области

Глава Генштаба Герасимов доложил Путину о наступлении в Днепропетровской области
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о наступлении на юге Днепропетровской области, передает РИА Новости.

Он отметил, что операцию там развивает группировка войск «Восток».

Герасимов в докладе главе государства рассказал, что после освобождения Северска российские военные продолжают наступление в сторону Славянска. Этим занимаются подразделения 3-й армии, уточнил Герасимов.

До этого на совещании в Кремле Путину доложили о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных.

Еще раньше глава государства пообещал, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok