16:43, 11 декабря 2025Россия

Путину доложили о полном переходе Северска под контроль российских военных

Песков: Путин получил доклады о полном переходе Северска под контроль России
Майя Назарова

Фото: Roman Naumov / ТАСС

Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска Донецкой народной республики (ДНР) под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства провел совещание в Кремле, на котором обсуждалась ситуация в зоне проведения спецоперации.

Песков подчеркнул, что Путин остался доволен представленными докладами о действиях российских военных на фронте.

До этого президент России отметил, что мирные жители, оставшиеся в городах в зоне спецоперации, встречают солдат из России словами «мы ждали вас».

Путин поделился, что получает доклады о происходящем в зоне боевых действий, в том числе в населенных пунктах, которые переходят под контроль армии России.

Кроме того, глава государства пообещал, что Россия доведет СВО до логического завершения.

