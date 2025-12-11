Реклама

10:47, 11 декабря 2025Силовые структуры

Работники российского морга регулярно обчищали умерших

Работники морга на Камчатке отделались условкой за кражу кольца с тела женщины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Skyward Kick Productions / Shutterstock / Fotodom

На Камчатке вынесли приговор двум работникам морга, которые обворовывали усопших. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 11 декабря, сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Елизавета Денисюк.

Как установил суд, преступление было совершено в 2024 году. Двое мужчин сняли золотое кольцо с бриллиантами с тела женщины, которое везли в морг. Украшение они сдали в ломбард, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Мужчин признали виновными в краже. Суд приговорил их к 1,5 года лишения свободы условно.

Это уже не первый приговор в отношении работников морга. В середине ноября их приговорили к такому же сроку за кражу ювелирных украшений на общую сумму более 100 тысяч рублей.

