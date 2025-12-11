Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:38, 11 декабря 2025Экономика

Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

CREA: Пять стран ЕС заплатили за российские нефть и газ 906 миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгрия, Франция, Бельгия, Словакия и Испания заплатили в ноябре за российские нефть, трубопроводный и сжиженный газ 906 миллионов евро. Это подсчитали аналитики Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Их выводы процитировало РИА Новости.

На природный газ, который не попал под санкции Европейского союза, пришлось 82 процента этого импорта. Данный углеводород поставлялся в основном по трубопроводу или в сжиженном виде. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая поступает в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода «Дружба».

Крупнейшим импортером оказалась Венгрия, которая приобрела российских трубопроводного газа и нефти на сумму 312 миллионов евро. На втором месте Франция, импортировавшая СПГ на 241 миллион евро. Следом идет Бельгия, чьи закупки сжиженного газа оцениваются в 150 миллионов евро.

Словакия и Испания заплатили за российские углеводороды 113 и 90 миллионов евро соответственно.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза одобрили план по полному отказу от закупок природного газа в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом наступлении в зоне СВО

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Вероятность снега в Новый год в Москве оценили

    Малышева назвала жестью и дикостью одно действие россиян

    Блокировку iMessage в России признали невозможной

    ЕС начал «долгосрочное замораживание» российских активов

    Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

    Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

    Домохозяйка раскрыла требования к мужу-миллионеру после рождения сына

    Олениха ворвалась в магазин подарков и застряла в стуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok