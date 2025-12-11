Расходы европейцев на российские энергоносители подсчитали

CREA: Пять стран ЕС заплатили за российские нефть и газ 906 миллионов евро

Венгрия, Франция, Бельгия, Словакия и Испания заплатили в ноябре за российские нефть, трубопроводный и сжиженный газ 906 миллионов евро. Это подсчитали аналитики Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). Их выводы процитировало РИА Новости.

На природный газ, который не попал под санкции Европейского союза, пришлось 82 процента этого импорта. Данный углеводород поставлялся в основном по трубопроводу или в сжиженном виде. Остальная часть приходилась в основном на нефть, которая поступает в Венгрию и Словакию по южному ответвлению трубопровода «Дружба».

Крупнейшим импортером оказалась Венгрия, которая приобрела российских трубопроводного газа и нефти на сумму 312 миллионов евро. На втором месте Франция, импортировавшая СПГ на 241 миллион евро. Следом идет Бельгия, чьи закупки сжиженного газа оцениваются в 150 миллионов евро.

Словакия и Испания заплатили за российские углеводороды 113 и 90 миллионов евро соответственно.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза одобрили план по полному отказу от закупок природного газа в 2027 году.