Силовые структуры
16:55, 11 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыто число жертв при взрыве в лаборатории Пермского политеха

СК: При взрыве в ПНИПУ пострадали 3 человека
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Три человека пострадали от взрыва в лаборатории аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Еще два человека не выжили — это мужчина и восьмилетняя девочка, отметили в ведомстве. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначаются судебные экспертизы.

О взрыве в Пермском политехническом университете стало известно утром 11 декабря. Он произошел в ангаре вуза, который арендовали юридические лица для проведения испытаний оборудования.

