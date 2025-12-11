Следователи раскрыли новые детали о взрыве в лаборатории Пермского политеха

СК: Взрыв в ПНИПУ произошел в ангаре вуза, арендованном юрлицами

Взрыв в лаборатории аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел в ангаре ВУЗа, который арендовали юридические лица. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Юрлица арендуют это помещение для проведения испытаний оборудования, отметили в ведомстве. Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

О взрыве в Пермском политехническом университете стало известно утром 11 декабря. Пострадали от двух до трех человек, еще двоих не спасли. Четверо пропали без вести. Позднее стало известно, что взрыв произошел во время испытаний гидродинамического стенда для изучения течения жидкостей и газов.