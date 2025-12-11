Появились подробности о взрыве во время испытаний в лаборатории пермского Политеха

Shot: Взрыв в ПНИПУ произошел во время испытания гидродинамического стенда

Взрыв в лаборатории аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) произошел во время испытаний гидродинамического стенда для изучения течения жидкостей и газов. Подробности о происшествии появились у Shot в Telegram.

По информации издания, в момент взрыва на испытаниях присутствовали директор завода-разработчика установки и его 10-летняя дочь. Они получили несовместимые с жизнью травмы.

Mash уточнил в Telegram, что отец мог привести девочку, чтобы посмотреть на испытания. Канал пишет, что ребенку было восемь лет.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва могла стать перегрузка системы давления. Ударная волна от него выбила двери в лаборатории.

О взрыве в Пермском политехническом университете стало известно утром 11 декабря. Пострадали от двух до трех человек, еще двоих не спасли. Четверо пропали без вести.