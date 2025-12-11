Реклама

Силовые структуры
17:15, 11 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты детали об эпицентре взрыва в жилом доме в Волгоградской области

СК возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Волгоградской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по факту взрыва в жилом доме в Волгоградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, в момент происшествия в квартире, где произошел взрыв газа, никто не проживал.

11 декабря на верхнем этаже жилого дома взорвался газ. В результате обрушилась крыша дома. Разрушения затронули угловую квартиру на четвертом этаже.

В результате случившегося пострадали четыре человека. У мужчины диагностировали ожог груди и руки II и III степени, у женщины — ожоги 90 процентов тела. У другой женщины тоже есть ожоги, также ранен ребенок.

Ранее сообщалось, что названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе.

