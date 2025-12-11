Реклама

Силовые структуры
18:21, 11 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над изрезанной парой в Москве

По предварительным данным, в Москве мужчина убил сожительницу и покончил с собой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Раскрыты подробности расправы над изрезанной парой в московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, пострадавшие жили в гражданском браке.

По предварительной информации, мужчина расправился с женщиной, а потом с собой. В его теле остался кухонный нож.

Ранее сообщалось, что потерпевших без признаков жизни со множеством резаных ран и телесных повреждений обнаружили соседи. Пострадавшие лежали в тамбуре подъезда, рядом со своей квартирой, которую они приобрели несколько лет назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

