17:26, 11 декабря 2025Силовые структуры

В московской квартире нашли изрезанных ножом мужчину и женщину

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В квартире дома, расположенного на Богородском Валу в Москве, были найдены изрезанными ножом мужчина и женщина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в городской прокуратуре.

По данным правоохранителей, пострадавшие — 1962 и 1988 года рождения. Помимо ранений, у них зафиксированы множественные телесные повреждения. В настоящее время на месте случившегося работают правоохранительные органы.

По информации Telegram-канала «112», потерпевшие — 63-летнний Бабкен К. и 37-летняя Людмила Ч. Их нашли соседи. Пострадавшие лежали в тамбуре подъезда, рядом со своей квартирой, которую они приобрели несколько лет назад.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковных Котельниках обнаружили бездыханными местную жительницу и ее шестилетнего сына со следами жестокого избиения.

