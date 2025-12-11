В московской квартире нашли изрезанных ножом мужчину и женщину

В квартире дома, расположенного на Богородском Валу в Москве, были найдены изрезанными ножом мужчина и женщина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в городской прокуратуре.

По данным правоохранителей, пострадавшие — 1962 и 1988 года рождения. Помимо ранений, у них зафиксированы множественные телесные повреждения. В настоящее время на месте случившегося работают правоохранительные органы.

По информации Telegram-канала «112», потерпевшие — 63-летнний Бабкен К. и 37-летняя Людмила Ч. Их нашли соседи. Пострадавшие лежали в тамбуре подъезда, рядом со своей квартирой, которую они приобрели несколько лет назад.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковных Котельниках обнаружили бездыханными местную жительницу и ее шестилетнего сына со следами жестокого избиения.