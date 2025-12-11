Реклама

16:25, 11 декабря 2025

Раскрыты возможности Украины для содержания большой армии

Политолог Минченко: Украина не сможет содержать большую армию после конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина не сможет содержать большую армию после окончания конфликта с Россией, несмотря на ее публичное несогласие с ограничением вооруженных сил. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, Россия будет добиваться на переговорах сокращения численности ВСУ до 250 тысяч человек, как было указано в Стамбульских соглашениях, проект которых был подписан Украиной в 2022 году.

Однако, как считает аналитик, этот параметр «не является [самым] принципиальным», так как у страны нет средств, чтобы обеспечивать армию численностью близкой к миллиону в мирный период.

«Реалистичные цифры, которые потянет бюджет, обсуждались в 2022 году. Сможет ли Украина позволить себе больше — вопрос», — сказал Минченко.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл пообещал создать в Донбассе «самую передовую в мире буферную зону», если Киев согласится вывести войска из этого региона. По данным газеты Financial Times, украинские чиновники и европейские послы были «ошеломлены» этим предложением.

