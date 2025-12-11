Реклама

Россия и Индонезия обсудили введение безвизового режима

Путин и Субианто обсудили введение безвиза между Россией и Индонезией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто обсудили возможность введения безвизового режима между странами. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая, его слова приводит агентство ANTARA.

«Президент Путин затронул тему углубления гуманитарных и туристических связей, чему способствовали бы прямое авиасообщение и безвизовый режим между гражданами двух стран», — сказал Виджая.

10 декабря Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Отмечается, что по прибытии в Россию его самолет был украшен российским флагом.

