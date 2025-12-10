На самолете иностранного лидера заметили российский флаг

Самолет президента Индонезии Прабово Субианто, на котором он прилетел в Москву, украшен российским флагом. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Субианто прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, а затем они продолжат переговоры в формате рабочего обеда.
В июне этого года Субианто уже посещал Россию, он стал гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Кроме того, МИД Индонезии опубликовал видео визита президента страны в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. На кадрах видны отрывки встречи Субианто с Путиным, в том числе принятие декларации о стратегическом партнерстве двух государств.