Мир
13:17, 10 декабря 2025Мир

На самолете иностранного лидера заметили российский флаг

РИА Новости: Самолет президента Индонезии Субианто украсили российским флагом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Самолет президента Индонезии Прабово Субианто, на котором он прилетел в Москву, украшен российским флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Субианто прибыл в Москву с рабочим визитом. В Кремле состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным, а затем они продолжат переговоры в формате рабочего обеда.

В июне этого года Субианто уже посещал Россию, он стал гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, МИД Индонезии опубликовал видео визита президента страны в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. На кадрах видны отрывки встречи Субианто с Путиным, в том числе принятие декларации о стратегическом партнерстве двух государств.

