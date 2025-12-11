Реклама

Экономика
20:09, 11 декабря 2025Экономика

Россиян научили ездить в гололедицу

Автоэксперт Попов: В гололедицу нужно снизить скорость
Александра Качан (Редактор)

Фото: Mike_O / Shutterstock / Fotodom

При выезде на гололед нужно снизить скорость автомобиля, при этом не используя педаль тормоза. Этот и другие советы россиянам дал автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

По его словам, при выезде на лед динамика машины, особенно без зимних шин, меняется. «Автомобиль будет пытаться либо вихлять, либо его может начать сносить в сторону. То есть машина будет с частичной потерей управляемости», — объяснил Попов.

Он отметил, что в этой ситуации нужно существенно снизить скорость без торможения. «Потому что даже АБС — это плохой помощник в данной ситуации. Нужно, сохраняя соединение двигателя с колесами, просто убирать ногу с педали газа, убирать скорость до приемлемых значений», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Александр Коротков рассказал россиянам, как защитить автомобиль от аварий. По его словам, в этом поможет своевременная смена покрышек и адаптация к изменениям погоды.

