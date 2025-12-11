Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:46, 11 декабря 2025Силовые структуры

Россиян предупредили о «мошеннической выплате» в декабре

МВД: Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают сообщения о декабрьской выплате
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Мошенники придумали очередной способ обмана россиян, они рассылают в мессенджерах от имени «Госуслуг» сообщения о возможности получить «декабрьскую выплату». Однако сначала надо подписаться на ряд мошеннических каналов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Одна из таких рассылок была зафиксирована 11 декабря, потенциальной жертве предлагается ряд подписок с нелегальными казино, фальшивыми инвестиционными инструментами и вредоносным программным обеспечением (ПО) под видом полезных программ.

Исходя из скриншотов, опубликованных в официальном Telegram-канале ведомства, мошенники обещают выплату в 15 тысяч рублей, которую могут получить все граждане России старше 18 лет.

В МВД отметили, что доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов продолжают приносить прибыль злоумышленникам. Поэтому важно развивать цифровую грамотность и проверять источники информации, чтобы не попадаться на уловки мошенников.

Ранее стало известно, что в России участились случаи мошенничества в отношении участников специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о разногласиях с Россией по принципиальному вопросу

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Авербух назвал лучшие события в российском спорте в 2025 году

    Трампа призвали не вмешиваться в дела Европы

    В «Укрэнерго» предрекли критическую ситуацию для энергетики страны

    Россиян предупредили о «мошеннической выплате» в декабре

    Захарова отреагировала на скандал с беременностью украинских детей-сирот

    Мединский рассказал о неудачном общении с «агрессивным инопланетянином» из Украины

    Военкоры сообщили о продвижении ВС России к Славянску

    Названо число сбитых украинских БПЛА над регионами России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok