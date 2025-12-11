Россиян предупредили о «мошеннической выплате» в декабре

МВД: Мошенники от имени «Госуслуг» рассылают сообщения о декабрьской выплате

Мошенники придумали очередной способ обмана россиян, они рассылают в мессенджерах от имени «Госуслуг» сообщения о возможности получить «декабрьскую выплату». Однако сначала надо подписаться на ряд мошеннических каналов, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Одна из таких рассылок была зафиксирована 11 декабря, потенциальной жертве предлагается ряд подписок с нелегальными казино, фальшивыми инвестиционными инструментами и вредоносным программным обеспечением (ПО) под видом полезных программ.

Исходя из скриншотов, опубликованных в официальном Telegram-канале ведомства, мошенники обещают выплату в 15 тысяч рублей, которую могут получить все граждане России старше 18 лет.

В МВД отметили, что доверительные сценарии общения и отсутствие проверочных механизмов продолжают приносить прибыль злоумышленникам. Поэтому важно развивать цифровую грамотность и проверять источники информации, чтобы не попадаться на уловки мошенников.

Ранее стало известно, что в России участились случаи мошенничества в отношении участников специальной военной операции.