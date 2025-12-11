В России стали чаще обманывать участников СВО

Генпрокурор РФ Гуцан: Участились случаи мошенничества в отношении участников СВО

В России возросло число мошенничеств в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан во время личного приема военнослужащих в Волгограде, передает РИА Новости.

По его словам, в стране стали чаще обманывать бойцов. Он призвал жестко пресекать такие случаи и «не давать спуску мошенникам».

Гуцан потребовал заключать под стражу причастных к преступлениям граждан. Помимо выявления фактов мошенничества в отношении участников СВО, важно заниматься профилактикой этой проблемы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области полиция и ФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у бойцов, которые находятся в зоне СВО.