Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:14, 11 декабря 2025Силовые структуры

В России стали чаще обманывать участников СВО

Генпрокурор РФ Гуцан: Участились случаи мошенничества в отношении участников СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России возросло число мошенничеств в отношении участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявил генпрокурор Александр Гуцан во время личного приема военнослужащих в Волгограде, передает РИА Новости.

По его словам, в стране стали чаще обманывать бойцов. Он призвал жестко пресекать такие случаи и «не давать спуску мошенникам».

Гуцан потребовал заключать под стражу причастных к преступлениям граждан. Помимо выявления фактов мошенничества в отношении участников СВО, важно заниматься профилактикой этой проблемы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области полиция и ФСБ задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у бойцов, которые находятся в зоне СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Людей вытащили из-под завалов взорвавшейся многоэтажки в российском регионе

    Названа предварительная причина взрыва в доме в российском городе

    В России стали чаще обманывать участников СВО

    Доходы россиян пересчитали в бургерах

    В Европе выступили против изъятия ЕС российских замороженных активов

    ГОСТ на праворульные и гибридные машины предложили изменить

    Пашиняна заметили на Лубянке

    Новогодний фильм с Долиной призвали снять с эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok