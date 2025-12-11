Реклама

14:30, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об использующих игру Roblox мошенниках

Эксперт по ИИ Силаев заявил, что мошенники крадут данные россиян в игре Roblox
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom

Мошенники используют популярную игру Roblox, чтобы красть данные россиян и распространять вредоносные программы. Об этой опасности заявил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта (ИИ) РТУ МИРЭА Юрий Силаев в разговоре с RT.

По словам специалиста, злоумышленники создают сайты-двойники, замаскированные под Roblox. На ресурсах под предлогом авторизации пользователей просят ввести логин и пароль от игрового аккаунта. Если человек укажет их, то его профиль окажется у аферистов, предупредил Силаев.

«Эта схема — лишь одна из многих, активно циркулирующих в отношении Roblox. Здесь целый спектр угроз. Во-первых, это фишинг через фальшивые конкурсы и раздачи редких предметов (limiteds) в социальных сетях и на видеоплатформах вроде Likee, где для получения приза требуется ввести свои данные», — рассказал эксперт по ИИ.

Он добавил, что также злоумышленники предлагают получить бесплатный доступ к премиум-возможностям игры, при этом выманивая личные данные. Кроме того, отметил Силаев, мошенники распространяют в Roblox вредоносные программы, крадущие данные. Они маскируют их под игровые дополнения или другие полезные файлы, уточнил специалист. Наконец, мошенники действуют и внутри самой игры, представляясь друзьями игроков и выманивают у них дорогой игровой реквизит.

Эксперт назвал красным флагом любые сторонние ресурсы, требующие ввести данные от игрового аккаунта. Кроме того, Силаев посоветовал не соглашаться на слишком выгодные предложения, а также рекомендовал включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее МВД назвало основные признаки мошенничества в онлайн-играх. Сообщалось, что злоумышленники обещают игрокам подарки и особые предметы, выманивая у них деньги.

