Россиянам посоветовали не украшать елку одним видом декора

Роскачество призвало не украшать елку пряниками и бубликами

Новогоднюю елку не следует украшать баранками, бубликами и пряниками, так как такой декор может быть небезопасен. Об этом россиян предупредила пресс-служба Роскачества, передает Life.ru.

По словам экспертов, главным недостатком съедобных украшений является риск ускоренной порчи продуктов в теплой комнате вблизи нагревающихся гирлянд. Продукты могут высохнуть, отсыреть или заплесневеть. «Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например, плодовых мушек», — отметили в Роскачестве.

Если хочется оформить ель едой, стоит выбрать искусственное дерево, так как живое выделяет влагу и смолу, создавая условия для быстрой порчи продуктов. Кроме того, в натуральной елке могут содержаться микроорганизмы и насекомые, которые повысят риск загрязнения сладостей.

Эксперты рекомендуют снять съедобные украшения не позднее, чем через один-два дня. Если продукты будут висеть на дереве дольше, лучше использовать максимально сухие и стабильные варианты. Это могут быть тщательно высушенные пряники или конфеты в герметичной фабричной упаковке.

Ранее россиянам посоветовали заняться покупкой новогодней елки за пять-семь дней до праздничной ночи.