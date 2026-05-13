Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:09, 13 мая 2026Бывший СССР

Захарова четырьмя словами отреагировала на историю с элитной гадалкой в Киеве

Захарова пошутила о гадалке Ермака словами про вечера на хуторе близ Банковой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сыронизировала над новостью о гадалке, к которой обращался бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соответствующую публикацию она сделала в Telegram.

«Вечера на хуторе близ Банковой», — отреагировала она на эту ситуацию четырьмя словами.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино неподалеку от Киева.

Комментировать происходящее Ермак отказался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    Конгресс США подготовил жесткий законопроект в отношении машин из Китая

    Мужчина четыре года притворялся слепым ради денег

    Смартфон Samsung взорвался в руках у пользователя

    Россияне описали размеры ручной клади у разных авиакомпаний словом «издевательство»

    Известный журналист рассказал о последнем разговоре с телеведущим Молчановым

    ВСУ ударили по территории «Почты России»

    Певец SHAMAN помог торгующей на улице бабушке

    Стилист Рогов повторил образ Волка из «Ну, погоди!»

    Стало известно о смерти восьмилетнего мальчика после инъекции в российской клинике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok