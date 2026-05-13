Захарова четырьмя словами отреагировала на историю с элитной гадалкой в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сыронизировала над новостью о гадалке, к которой обращался бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Соответствующую публикацию она сделала в Telegram.

«Вечера на хуторе близ Банковой», — отреагировала она на эту ситуацию четырьмя словами.

Ранее стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на заседании суда по делу Ермака заявил, что бывший чиновник обращался к гадалке по имени Фен-Шуй для борьбы с оппонентами президента страны Владимира Зеленского. В частности, он передал ей имена глав антикоррупционных органов и оппозиционных депутатов Верховной Рады.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино неподалеку от Киева.

Комментировать происходящее Ермак отказался.