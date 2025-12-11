Россиянам рассказали о способе разблокировки банковского счета

Уваров: Для разблокировки банковской карты клиенты могут обратиться в ЦБ

Банк России совместно с МВД РФ запустил механизм реабилитации клиентов, чьи банковские счета были заблокированы из-за подозрений в мошенничестве. Заблокированные клиенты могут обратиться в Центробанк (ЦБ) с заявлением, которое будет рассмотрено в определенные сроки, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадима Уварова.

При этом, по словам Уварова, большинство таких обращений ЦБ не удовлетворяет. Основная масса людей находится в базе обоснованно.

«Мы сейчас совершенствуем механизмы по выводу из базы данных, уточняем определенные процедуры. Могу сказать, что совсем недавно мы с коллегами из МВД запустили определенную процедуру так называемой реабилитации. Механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты», — добавил Уваров.

В Центробанк чаще всего поступают заявления от людей в возрасте от 15 до 24 лет, и это основные клиенты, которые находятся в базе и в отношении которых проводятся проверочные мероприятия.

Уваров отметил, что механизм реабилитации заработал. Люди, которые находятся в базе, но уверенны в своей невиновности, самостоятельно идут в МВД по месту жительства и получают возможность урегулировать спор в досудебном порядке.

