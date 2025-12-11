Реклама

Экономика
05:02, 11 декабря 2025Экономика

Жители России назвали желаемый размер зарплаты в новом году

РИА Новости: Россияне в новом году в среднем хотят получать 187 250 рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Жители России назвали желаемый размер зарплаты в новом году, в среднем они хотели бы получать примерно 187 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В рамках исследования были опрошены более трех тысяч респондентов по всей стране в ноябре-декабре этого года. Выяснилось, что в среднем россияне хотели бы получать 187 250 рублей.

Около 275 тысяч рублей хотели бы получать 17,2 процента опрошенных, еще 17 процентов респондентов хотели бы иметь зарплату примерно в 330 тысяч, 11,6 процента — порядка 200 тысяч, а 5,4 процента — 250 тысяч.

В качестве желаемой зарплаты 14,5 процента опрошенных назвали 150 тысяч рублей, 16,5 процента — примерно 100 тысяч, а 17,8 процента респондентов сочли достаточной зарплату в 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на фоне острого дефицита кадров ежемесячные зарплаты некоторых автослесарей в России достигли отметки в 500 тысяч рублей. Сейчас средний возраст работников в этой сфере составляет 47 лет, а достойной смены — грамотных молодых специалистов — нет, утверждает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации (АСА) Александр Казаченко.

