12:53, 11 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин получил 3,5 года колонии за публикации в своем Telegram-канале

В Орловской области осудили мужчину за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УФСБ России по Орловской области / tass.ru

В Орловской области осудили мужчину за оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый признан виновным по статьям 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и 205.2 («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») УК РФ.

Как установил суд, 23-летний молодой человек, находясь в Московской области, являясь пособником террористической организации, разместил в интернете публикации с призывами к российским военнослужащим переходить на сторону противника и сотрудничеству с украинскими военными, предоставляя им данные о количестве и местоположении войск в зоне СВО.

Сотрудники ФСБ также установили, что он разместил в одном из Telegram-каналов несколько видео с пропагандой идей терроризма и оправданием лиц, причастных к терактам на территории России.

2-й Западный окружной суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что оправдывавший террористов ради раскрутки своего канала россиянин выслушал приговор.

