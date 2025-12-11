Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 11 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за многолетнее истязание своих детей

В Канске осудили мужчину за истязание детей и жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Канске осудили мужчину за истязание детей и жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с лета 2018 года по 14 апреля 2025 года Владимир Мытько регулярно истязал своих малолетних детей с целью их подчинения и послушания, а также свою жену.

14 апреля мать расправилась со своими малолетними детьми. Суд прекратил уголовное преследование и применил в отношении нее меру принудительного лечения в психоневрологическом диспансере. Согласно заключению проведенной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у нее психическое расстройство из-за действий ее мужа.

Суд приговорил его четырем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в деле о жестокой двойной расправе из-за ревности в Ачинске поставили точку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok