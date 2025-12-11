Россиянин получил срок за многолетнее истязание своих детей

В Канске осудили мужчину за истязание детей и жены

В Канске осудили мужчину за истязание детей и жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с лета 2018 года по 14 апреля 2025 года Владимир Мытько регулярно истязал своих малолетних детей с целью их подчинения и послушания, а также свою жену.

14 апреля мать расправилась со своими малолетними детьми. Суд прекратил уголовное преследование и применил в отношении нее меру принудительного лечения в психоневрологическом диспансере. Согласно заключению проведенной психолого-психиатрической судебной экспертизы, у нее психическое расстройство из-за действий ее мужа.

Суд приговорил его четырем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в деле о жестокой двойной расправе из-за ревности в Ачинске поставили точку.