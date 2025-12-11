Реклама

10:44, 11 декабря 2025Силовые структуры

В деле о жестокой двойной расправе из-за ревности в Ачинске поставили точку

В Ачинске суд приговорил к 19 годам мужчину за двойное убийство из-за ревности
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ачинске суд приговорил к 19 годам и двум месяцам колонии строгого режима 36-летнего местного жителя, который на фоне ревности совершил двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ.

По версии следствия, ночью 9 февраля осужденный приехал к дому жены, которая подала на развод, и проколол ножом колеса автомобиля ее 45-летнего знакомого. Утром злоумышленник подкараулил мужчину в подъезде и изрезал его ножом. Раненый мужчина, пытаясь спастись, выбежал на улицу, но не выжил.

Осужденный притаился на парковке за автомобилями, когда на улицу выбежала жена, он напал и на нее, нанеся несколько ударов ножом в область шеи. Преступление наблюдала из окна мать женщины, которая пыталась остановить злоумышленника криком. После преступления мужчина направился омой, где попытался свести счеты с жизнью.

Ранее к 19 годам приговорили работающую на Киев под кодовым именем Луфи жительницу России.

