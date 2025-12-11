Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:39, 11 декабря 2025Ценности

У россиянок закончились деньги на бьюти-процедуры

Блогерша Караксина обратила внимание на отсутствие клиентов у бьюти-мастеров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: MarkoBeg / Shutterstock / Fotodom

У россиянок закончились деньги на бьюти-процедуры. Об этом рассказала фотограф и блогерша Анастасия Караксина на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жительница Казани обратила внимание зрителей на ролики бьюти-мастеров из России, которые пожаловались на отсутствие клиентов. По словам мастеров, в декабре у них нет записей, хотя традиционно это время — самое популярное у клиентов из-за предстоящих праздников.

В комментариях пользователи сети предположили, что россияне начали отказываться от маникюра, оформления бровей и наращивания ресниц из-за экономического кризиса. В то же время другие юзеры предположили, что всему виной тренды на натуральность.

В августе молодежь отказалась от стирки и макияжа. Люди массово перестали следить за собой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромный шаг вперед». Трамп захотел создать новое объединение с Россией и без Европы. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В МИД прокомментировали требования Зеленского по выборам

    Россиянам напомнили срок оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

    IBU отреагировал на иск Союза биатлонистов России в CAS

    Банкиры европейской страны не захотели отдавать Украине активы России

    В России фотогеничный тигр устроил случайным водителям дефиле

    В Хургаде предложили исключить украинские телеканалы из отелей

    В ВСУ признали продвижение ВС России на одном участке фронта в ДНР

    Внешность Гвинет Пэлтроу на фото для журнала смутила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok