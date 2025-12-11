Блогерша Караксина обратила внимание на отсутствие клиентов у бьюти-мастеров

У россиянок закончились деньги на бьюти-процедуры. Об этом рассказала фотограф и блогерша Анастасия Караксина на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жительница Казани обратила внимание зрителей на ролики бьюти-мастеров из России, которые пожаловались на отсутствие клиентов. По словам мастеров, в декабре у них нет записей, хотя традиционно это время — самое популярное у клиентов из-за предстоящих праздников.

В комментариях пользователи сети предположили, что россияне начали отказываться от маникюра, оформления бровей и наращивания ресниц из-за экономического кризиса. В то же время другие юзеры предположили, что всему виной тренды на натуральность.

В августе молодежь отказалась от стирки и макияжа. Люди массово перестали следить за собой.