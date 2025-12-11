Российские военные эвакуировали мирных жителей из Северска

Рожин: Российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей из Северска

Военнослужащие 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск эвакуировали мирных жителей из Северска. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Нашим бойцам удалось вывести людей из зоны боевых действий и немного побеседовать», — написал он. По его словам, мирные жители рассказали о том, как жили в украинской оккупации.

Ранее в ходе совещания глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские войска заняли Северск, а также населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, он отчитался о контроле над южной частью Димитрова.

До этого Путин заверил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Он также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.