Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:49, 11 декабря 2025

Российские войска начали бои за центр Гуляйполя

ВС России прорвались к центру Гуляйполя Запорожской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска прорвались к центру Гуляйполя Запорожской области и ведут бои на закрепление. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части ведут бои уже за центр Гуляйполя», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе конфликта потери ВСУ составили один миллион человек. Дипломат также подчеркнул, что главная цель переговоров России и США — долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

