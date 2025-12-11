Рост налогового вычета поможет купить жилье одной категории россиян

Иншаков: Рост налогового вычета при покупке жилья может помочь молодым семьям

Повышение налогового вычета при покупке недвижимости в перспективе может помочь семьям улучшить жилищные условия. Об этом заявил директор по продажам девелоперской компании Pioneer Павел Иншаков, передает ТАСС.

По его словам, повышение максимального имущественного налогового вычета может стать инструментом поддержки молодых семей, которые приобретают первое самостоятельное жилье. «В том числе по программе семейной ипотеки, особенно в части возможности включить расходы на отделку, если квартира в новостройке реализуется без нее», — отметил Иншаков.

Он добавил, что последние несколько лет интерес населения к налоговому вычету растет. Так, в 2022 году за ним обращалось около 40 процентов россиян, а в 2024-м — половина респондентов, из которых 45 обращались именно за имущественным налоговым вычетом.

При этом Иншаков считает, что увеличение вычета не активизирует покупательский спрос. Эксперт объяснил, что возврат налога является длительным и отложенным по времени процессом, который не используется в качестве прямого инструмента продаж, как скидки или рассрочки. «Кроме того, есть определенные риски такого повышения: недополучение средств в бюджет и стимуляция роста инфляции», — заключил он.

Сейчас максимальный размер налогового вычета при покупке квартиры или строительстве составляет два миллиона рублей, а вычет на проценты по ипотеке ограничен тремя миллионами рублей. Так, при ставке подоходного налога 13 процентов за недвижимость можно вернуть 260 тысяч рублей уплаченных налогов и 390 тысяч рублей за ипотеку. В Госдуме заявили, что размер вычета устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза.

Ранее эксперт по недвижимости Светлана Воеводина заявила, что повышение имущественного налогового вычета скажется не на всем рынке жилья в России.