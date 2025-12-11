Реклама

Экономика
12:28, 11 декабря 2025

Влияние роста налогового вычета на рынок жилья оценили

Топ-менеджер Воеводина: Повышение налогового вычета не повлияет на старый фонд
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Повышение имущественного налогового вычета скажется не на всем рынке жилья в России. Влияние такой меры в беседе с агентством ТАСС оценила вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-юг» Светлана Воеводина.

На сегодняшний день максимальный размер налогового вычета при покупке квартиры или строительстве составляет 2 миллиона рублей. Вычет на проценты по ипотеке ограничен 3 миллионами рублей. Таким образом, при ставке подоходного налога 13 процентов можно вернуть 260 тысяч рублей уплаченных налогов по недвижимости и 390 тысяч рублей по ипотеке.

Увеличение налогового вычета может простимулировать спрос в сегменте новостроек, так как возвращенные средства россияне смогут потратить на погашение задолженности по ипотеке. Однако старый фонд на изменения не отреагирует, уверена топ-менеджер. Все же на рынке недвижимости в стране главная роль остается за ключевой ставкой, условиями по ипотеке и ценником на жилье, заявила Воеводина. В целом инициатива по повышению налогового вычета, по мнению эксперта, носит положительный характер, поскольку лимит на сумму был установлен в 2014 году.

Увеличить налоговый вычет при покупке жилья призывает и лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Глава партии считает необходимым повысить сумму в 2,5 раза — именно настолько, как полагает Миронов, выросли цены на первичном рынке недвижимости. Текущий норматив, по его словам, устарел.

