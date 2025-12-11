Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

Блогера Коновера приговорили к тюрьме за то, что он сбил полицейского на машине

Известного американского блогера Эрика Коновера приговорили к лишению свободы за то, что он сбил полицейского на машине. О том, что интернет-звезда сядет в тюрьму, пишет Dexerto.

Блогер проведет в тюрьме минимум четыре года, однако этот срок может быть увеличен до десяти лет. Уточняется, что он пошел на сделку с прокуратурой, которая подразумевает в том числе психиатрическое обследование, поскольку Коновер заявил, что в момент преступления у него был приступ биполярного аффективного расстройства.

Отмечается, что блогер нарушил закон 15 марта. Коновер превысил скорость и отказался остановиться по требованию полицейского, в результате чего возникла погоня. Кроме того, будучи за рулем, он сбил офицера и скрылся. Позднее в суде он заявил, что если его будут проверить на вменяемость, то он «выпотрошит любого своим интеллектом».

