Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:25, 11 декабря 2025Интернет и СМИ

Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

Блогера Коновера приговорили к тюрьме за то, что он сбил полицейского на машине
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @erikvanconover

Известного американского блогера Эрика Коновера приговорили к лишению свободы за то, что он сбил полицейского на машине. О том, что интернет-звезда сядет в тюрьму, пишет Dexerto.

Блогер проведет в тюрьме минимум четыре года, однако этот срок может быть увеличен до десяти лет. Уточняется, что он пошел на сделку с прокуратурой, которая подразумевает в том числе психиатрическое обследование, поскольку Коновер заявил, что в момент преступления у него был приступ биполярного аффективного расстройства.

Отмечается, что блогер нарушил закон 15 марта. Коновер превысил скорость и отказался остановиться по требованию полицейского, в результате чего возникла погоня. Кроме того, будучи за рулем, он сбил офицера и скрылся. Позднее в суде он заявил, что если его будут проверить на вменяемость, то он «выпотрошит любого своим интеллектом».

Ранее сообщалось, что суд в Лондоне вынес приговор известной британской телеведущей Холли Уиллоби, которая сбила мотоциклиста и сломала ему шею. Телезвезде назначили штраф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев могут признать виновным в геноциде населения Донбасса. Что означает это решение для конфликта на Украине?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Сбросившего тело из окна в Москве нашли спустя четверть века

    Россию назвали одним из мировых лидеров в выпуске устаревших чипов

    В московских аэропортах отменены и задержаны более сотни рейсов

    Германия и Норвегия создадут сеть разведывательных спутников

    Сбивший полицейского на машине блогер-миллионник сядет в тюрьму

    Приход дождя в Москву объяснили

    Американский БПЛА заметили недалеко от границы с Россией

    ВС России ликвидировали под Красноармейском боевиков РДК

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok