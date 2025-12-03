Известная телеведущая сбила мотоциклиста и сломала ему шею

Суд оштрафовал британскую телеведущую Холли Уиллоби за наезд на мотоциклиста

Суд в Лондоне вынес приговор известной британской телеведущей Холли Уиллоби, которая сбила мотоциклиста и сломала ему шею. Как сообщает The Sun, телезвезду обязали выплатить штраф.

ДТП произошло в августе 2025 года. Уиллоби за рулем автомобиля Mini Cooper поворачивала направо, не включив поворотник, и не заметила проезжающего мотоциклиста. Ведущая случайно наехала на мужчину, в результате чего он упал и получил перелом шеи. Также мужчина сломал палец на ноге.

После случившегося Уиллоби вышла из машины и направилась к пострадавшему. Она дала ему воды, предложила позвонить по телефону и оставалась с ним до прибытия полиции.

Уиллоби не явилась на заседание суда по делу, но ее адвокат заявил, что она признает свою вину. В итоге лондонский суд признал ведущую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 245 тысяч рублей).

В октябре 2023 года Уиллоби уволилась из шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV после 14 лет работы. Это произошло после того, как она начала получать угрозы от неизвестного. Позднее злоумышленника арестовали и приговорили к пожизненному заключению за подготовку расправы над ведущей.