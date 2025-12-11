Сменившая имидж Глюкоза опубликовала фото в микроюбке

Сменившая имидж певица Глюкоза опубликовала фото в микроюбке

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица, которая сменила имидж, предстала на размещенном снимке в костюме, состоящем из укороченной куртки с мехом и плиссированной микроюбки из аналогичного материала.

Помимо этого звезда надела удлиненный топ, серые гетры и черные ботинки с мехом. Образ завершили тонкие капроновые колготки.

Ранее в декабре Глюкоза рассказала о реакции мужа на новый имидж. По ее словам, периодически ее супруга — бизнесмена Александра Чистякова — шокируют ее образы.