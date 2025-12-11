Способность США повлиять на позицию Европы по Украине оценили

Политолог Шаповалов: Возможности Трампа повлиять на Европу ограничены

Президент США Дональд Трамп во многом ограничен в возможностях влияния на позицию Европы по Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Владимир Шаповалов. По его оценке, на Трампа сильно давит внутренняя оппозиция и падающие рейтинги.

«У США, конечно, на руках есть все козыри для того, чтобы поменять позицию Европы. Европа в принципе не конкурент США ни по одному показателю. Более того, фактически, она является американской колонией — с 1945 года там стоят американские войска, — напомнил Шаповалов. — Но у Трампа, как у президента, ресурсов существенно меньше, чем у государства. Он ограничен внутренней оппозицией, падающими рейтингами, неудовольствием собственных однопартийцев».

И все же, по мнению политолога, ресурсы Трампа на втором сроке значительно больше — на это указывает, в частности, отсутствие прямого неповиновения со стороны Европы, выбор в пользу саботажа. Никто, как подчеркнул собеседник «Ленты.ру» не решается спорить с американским президентом открыто.

«Важно и то, что у Трампа сейчас не совсем четко обозначены цели. К чему он стремится? Закончить войну? Сделать Америку снова великой? Принудить европейцев к повиновению? Расплывчатость целей не позволяет сконцентрировать волю и ресурсы», — заметил политолог.

Ранее Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами стран Европы. Он также отметил, что, по мнению многих людей, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем когда-либо».