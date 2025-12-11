США назвали условие для участия во встрече в Париже по Украине

Левитт: США приедут на встречу по Украине 13 декабря, если сочтут ее стоящей

Администрация Соединенных Штатов Америки (США) готова направить своего представителя на встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 13 декабря в Париже, но только если сочтет ее стоящей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

В данный момент, по словам Левитт, пока точно не решено, поедет кто-либо на данную встречу или нет.

«Президент (Дональд Трамп — прим.« Лентой.ру») чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий», — заключила Левитт.

Ранее Каролин Левитт сухо и емко прокомментировала осведомленность Дональда Трампа о последнем ответе президента Украины Владимира Зеленского по поводу мирного плана.

