23:05, 11 декабря 2025

США назвали условие для участия во встрече в Париже по Украине

Екатерина Щербакова
Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Администрация Соединенных Штатов Америки (США) готова направить своего представителя на встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 13 декабря в Париже, но только если сочтет ее стоящей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

В данный момент, по словам Левитт, пока точно не решено, поедет кто-либо на данную встречу или нет.

«Президент (Дональд Трамп — прим.« Лентой.ру») чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий», — заключила Левитт.

Ранее Каролин Левитт сухо и емко прокомментировала осведомленность Дональда Трампа о последнем ответе президента Украины Владимира Зеленского по поводу мирного плана.

