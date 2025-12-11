США назвали условие для участия во встрече в Париже по Украине

Администрация Соединенных Штатов Америки (США) готова направить своего представителя на встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится 13 декабря в Париже, но только если сочтет ее стоящей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
В данный момент, по словам Левитт, пока точно не решено, поедет кто-либо на данную встречу или нет.
«Президент (Дональд Трамп — прим.« Лентой.ру») чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий», — заключила Левитт.
Ранее Каролин Левитт сухо и емко прокомментировала осведомленность Дональда Трампа о последнем ответе президента Украины Владимира Зеленского по поводу мирного плана.