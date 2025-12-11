США захотели отделить четыре страны от ЕС

Defense One: США захотели отделить Австрию, Венгрию, Италию и Польшу от ЕС

США захотели отделить четыре страны от Европейского союза (ЕС) и создать альтернативу «Большой семерки» (G7) — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония. Об этом якобы говорится в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США, сообщает портал Defense One.

По данным издания, стратегия предлагает сосредоточить отношения Вашингтона с европейскими странами на нескольких государствах с «похожими нынешними администрациями».

Так, согласно документу, США должны активнее сотрудничать с Австрией, Венгрией, Италией и Польшей с целью их отстранения от европейского объединения.

Ранее стало известно, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без европейских стран. Новая стратегия нацбезопасности предлагает создать орган держав — «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которого войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.