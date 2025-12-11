Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:15, 11 декабря 2025Мир

США захотели отделить четыре страны от ЕС

Defense One: США захотели отделить Австрию, Венгрию, Италию и Польшу от ЕС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США захотели отделить четыре страны от Европейского союза (ЕС) и создать альтернативу «Большой семерки» (G7) — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония. Об этом якобы говорится в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США, сообщает портал Defense One.

По данным издания, стратегия предлагает сосредоточить отношения Вашингтона с европейскими странами на нескольких государствах с «похожими нынешними администрациями».

Так, согласно документу, США должны активнее сотрудничать с Австрией, Венгрией, Италией и Польшей с целью их отстранения от европейского объединения.

Ранее стало известно, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без европейских стран. Новая стратегия нацбезопасности предлагает создать орган держав — «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которого войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России заявили о росте числа атак ВСУ на гражданские объекты

    Юрий Лоза раскрыл истинное происхождение гор

    Педофил склонял российских школьниц к суициду

    KIA запатентовала в России новейшие технологии

    Женщина отправила прах мужа в стратосферу

    Россиян с ожирением и депрессией предупредили о «замкнутом круге»

    Москвичей предупредили о гололеде

    Раскрыта опасность одного вида пауэрбанков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok