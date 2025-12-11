Стали известны подробности ответа Украины на предложения США по урегулированию

Axios: Украина направила правки к плану США после консультаций с ЕС

Украина направила правки к плану США после консультаций с основными союзниками по Европейскому союзу (ЕС): Францией, Германией и Великобританией. Об этом пишет журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на украинские и американские источники.

«Украинская сторона направила документ после нескольких дней консультаций с ключевыми европейскими союзниками — Великобританией, Францией и Германией», — говорится в сообщении.

Украинский официальный источник уточняет, что ответ Киева также содержит «замечания и уточнения», которые нужны, «чтобы вся схема была реализуема». Кроме того, в текст документа включены новые идеи по решению чувствительных для Украины вопросов — о территориях и ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

Накануне Равид сообщил, что Киев ответил на предложения администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. Тогда подробности ответа не раскрывались.