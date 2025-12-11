Стало известно об активизации еще одного участка фронта

Марочко: В Харьковской области активизировался еще один участок фронта

Еще один участок фронта активизировался в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«ВСУ в спешном порядке проводят усиление оборонительной линии на участке Терновая-Старица Харьковской области. Данные действия связаны с усилением огневого воздействия ВС РФ на украинские позиции», — пишет Марочко.

По его словам, украинская разведка сообщает о наращивании ударной группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) на данном участке, а украинские силы не имеют достаточного ресурса для выстраивания обороны.

Ранее стало известно, что солдаты 1-го механизированного батальона 116-й бригады ВСУ, брошенные под Купянск в Харьковской области для информационных диверсий, угрожали расправой командиру.