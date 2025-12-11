Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:06, 11 декабря 2025Мир

Фон дер Ляйен прервала речь Вучича о России

Politico: Вучич сказал фон дер Ляйен, что у него есть послание из Москвы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В ходе встречи с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Кошта президент Сербии Александр Вучич при включенном микрофоне сказал о том, что у него есть послание из Москвы. Об этом сообщает журнал Politico.

В частности, во время церемонии фотографирования сербский лидер сообщил о послании, однако фон дер Ляйен сменила тему разговора.

«Хорошо, давайте подождем, пока», — сказала еврочиновник и резко переключилась на главу Евросовета, обсуждая с ним, как лучше встать перед фотографами.

Ранее Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко спустя два дня после того, как потребовал от российских компаний «Газпром» и «Газпром нефть» продать контрольный пакет акций компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 15 января 2026 года. Глава государства указал, что у него состоялся с дипломатом открытый разговор о важнейших вопросах сотрудничества стран, основной упор в котором был сделан на энергетику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    В России заявили о росте числа атак ВСУ на гражданские объекты

    Юрий Лоза раскрыл истинное происхождение гор

    Педофил склонял российских школьниц к суициду

    KIA запатентовала в России новейшие технологии

    Женщина отправила прах мужа в стратосферу

    Россиян с ожирением и депрессией предупредили о «замкнутом круге»

    Москвичей предупредили о гололеде

    Раскрыта опасность одного вида пауэрбанков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok