Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

Bloomberg: В ЕС могут перенести запрет на бензиновые двигатели на пять лет

Страх уничтожить автомобильную промышленность Европы вынуждает Еврокомиссию обсуждать перенос сроков полного запрета на регистрацию новых автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время речь идет об отсрочке на пять лет. Активное давление со стороны ряда государств-членов ЕС, включая Италию и Польшу, а также крупнейших автомобильных концернов может привести к принятию такого решения. Противники запрета продолжают настаивать на том, что первоначальный план, предполагающий полный отказ от ДВС к 2035 году, является чрезмерно резким и способен в перспективе полностью уничтожить европейскую автопромышленность.

В рамках обсуждения рассматривается возможность разрешить продажу новых гибридных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вплоть до 2040 года. Для этого есть два обязательных условия: использование так называемого «усовершенствованного» синтетического топлива и применение при производстве автомобилей «зеленой» стали, изготовленной с минимальным содержанием углерода.

Но Еврокомиссия пока не определилась ни с долей гибридов на рынке, ни с техническими стандартами, которые будут регулировать производство и применение альтернативного топлива.

Решение о поэтапном отказе от регистрации новых легковых автомобилей и фургонов с ДВС с 2035 года было официально принято Советом Европейского союза в 2023 году в рамках общей климатической стратегии.

Ранее генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе заявил, что планы европейских властей по фактическому запрету на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года перестали быть реалистичными. Он уверен, что реализация такого запрета обернется для ЕС «масштабным сокращением» автомобильной промышленности.