Экономика
18:32, 11 декабря 2025

Страх уничтожения автопрома вынудил Европу смягчить правила для ДВС

Марина Аверкина

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom  

Страх уничтожить автомобильную промышленность Европы вынуждает Еврокомиссию обсуждать перенос сроков полного запрета на регистрацию новых автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщает Bloomberg.

В настоящее время речь идет об отсрочке на пять лет. Активное давление со стороны ряда государств-членов ЕС, включая Италию и Польшу, а также крупнейших автомобильных концернов может привести к принятию такого решения. Противники запрета продолжают настаивать на том, что первоначальный план, предполагающий полный отказ от ДВС к 2035 году, является чрезмерно резким и способен в перспективе полностью уничтожить европейскую автопромышленность.

В рамках обсуждения рассматривается возможность разрешить продажу новых гибридных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вплоть до 2040 года. Для этого есть два обязательных условия: использование так называемого «усовершенствованного» синтетического топлива и применение при производстве автомобилей «зеленой» стали, изготовленной с минимальным содержанием углерода.

Но Еврокомиссия пока не определилась ни с долей гибридов на рынке, ни с техническими стандартами, которые будут регулировать производство и применение альтернативного топлива.

Решение о поэтапном отказе от регистрации новых легковых автомобилей и фургонов с ДВС с 2035 года было официально принято Советом Европейского союза в 2023 году в рамках общей климатической стратегии.

Ранее генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе заявил, что планы европейских властей по фактическому запрету на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года перестали быть реалистичными. Он уверен, что реализация такого запрета обернется для ЕС «масштабным сокращением» автомобильной промышленности.

