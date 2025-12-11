Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию потенциально самым выгодным союзником США. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для США с учетом America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия. Это самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых, энергии, нефти, газа, золота», — сказал он.

По его словам, РФ также обладает огромными производственными мощностями и самой большой армией в Европе. Карлсон подчеркнул, что Россия могла бы действительно оказать помощь США в ходе какого-либо конфликта.

Прежде Такер Карлсон выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не смог спрогнозировать сроки его окончания.