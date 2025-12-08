Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:11, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Такер Карлсон затруднился спрогнозировать сроки завершения конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не смог спрогнозировать сроки его окончания. Об он высказался в разговоре с РИА Новости.

Карлсон отметил, что не знает, как будут развиваться события.

До этого журналист назвал ошибкой позволение Владимиру Зеленскому вести переговоры по решению конфликта из-за его нелегитимности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Как сообщал глава Пентагона Пит Хегсет, Вашингтон неустанно работает над этим и вкладывает большие усилия в завершение боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Елену Зеленскую заподозрили в коррупции. Как жена президента Украины оказалась замешана в деле Миндича?

    Раскрыто отношение покупательницы квартиры Долиной к ее обещанию вернуть деньги

    Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

    В Telegram появилась альтернатива входу по SMS

    Парижский Лувр затопило грязной водой

    Легендарный крокодил годами охотился на людей, пока его не изрешетили из ружей. Теперь в его угодьях снова находят жертв

    «Ты понимаешь, что натворил?» 45 лет назад убили Джона Леннона. Как произошло самое громкое убийство века?

    На Украине элементы ракеты Patriot выдали за российские

    Два российских города перестали выпускать самолеты

    ВСУ атаковали регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok