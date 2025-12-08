Карлсон ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Такер Карлсон затруднился спрогнозировать сроки завершения конфликт на Украине

Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не смог спрогнозировать сроки его окончания. Об он высказался в разговоре с РИА Новости.

Карлсон отметил, что не знает, как будут развиваться события.

До этого журналист назвал ошибкой позволение Владимиру Зеленскому вести переговоры по решению конфликта из-за его нелегитимности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может произойти в ближайшее время. Как сообщал глава Пентагона Пит Хегсет, Вашингтон неустанно работает над этим и вкладывает большие усилия в завершение боевых действий.