Экономика
14:17, 11 декабря 2025Экономика

Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков

Роспатент зарегистрировал для Toyota четыре автомобильных бренда
Марина Аверкина

Фото: Jason Lee / Reuters

Прекративший деятельность в России японский автомобильный концерн Toyota зарегистрировал в стране несколько товарных знаков. Об этом сообщает ТАСС.

Документы на регистрацию были направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Японии в ноябре 2024 года и марте 2025 года. Теперь в официальный реестр внесены четыре названия автомобилей бренда, среди которых Alphard, Celica, Carina и Vellfire.

Эти товарные знаки защищены по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, который охватывает различные виды транспортных средств, включая автомобили. Для Alphard и Celica срок действия права на использование истекает 31 марта 2035 года, для Carina — 18 марта 2035 года, а для Vellfire — 5 ноября 2034 года.

В этом же году производитель аналогичным образом продлил регистрацию знака Land Cruiser Prado — до 31 марта 2035 года.

Начиная с 2022 года, Toyota направила в Роспатент 86 заявок на регистрацию различных товарных знаков.

Ранее стало известно, что руководство японской автомобильной компании Toyota впервые за три года организовало секретный вип-сбор для бывших дилеров из России. На встречу были приглашены несколько десятков предпринимателей, которых заставили подписать бумаги о неразглашении.

