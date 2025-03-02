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18:34, 2 марта 2025Экономика

Toyota провела тайные переговоры с бывшими автодилерами из России. Предпринимателей заставили подписать бумаги о неразглашении

Toyota провела тайный ВИП-сбор с бывшими автодилерами из РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Руководство японской автомобильной компании Toyota впервые за три года организовало секретный вип-сбор для бывших дилеров из России. По информации Mash, на встречу были приглашены несколько десятков предпринимателей, их заставили подписать бумаги о неразглашении.

В связи с этим информации о том, как прошли переговоры и каких результатов удалось добиться, нет. Однако изданию удалось выяснить, что мероприятие прошло с 9 по 12 февраля Дубае. С экс-представителями Toyota в РФ связался головной офис и предложил встретиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Там перед россиянами извинились за уход с отечественного рынка, остановку поставок и борьбу с импортом. Кроме того, руководство автогиганта пообещало экс-дилерам первыми «стоять на пороге», как только «ситуация наладится».

Известно, что руководство Toyota оплатило россиянам перелет в Дубай и обратно бизнес-классом. Кроме того, им сняли отель топ-уровня. Других подробностей организации мероприятия не приводится.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Оценены шансы на возвращение Toyota в Россию

В конце февраля коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин не исключил возможного возвращения в РФ Toyota в среднесрочной перспективе. Он отметил, что, несмотря на заморозку своей деятельности в России, этот концерн продолжал оказывать своим клиентам и дилерам всестороннюю поддержку.

Он также предположил, что больше всего шансов наладить поставки или выпуск машин на российском рынке в вышеуказанные сроки будет у корейского концерна Hyundai Motor Group, в состав которого помимо одноименной марки входит Kia. Hyundai и Kia, напомнил эксперт, оставили за собой возможность вернуться в Россию и выкупить обратно свои производственные мощности. Это же относится к французскому концерну Renault и японскому Nissan.

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По словам Житнухина, покинувшие Россию европейские, японские и корейские автобренды вернутся не раньше следующего года.

Ушедшая из России Toyota сохранила лидерство по продажам в мире

По итогам 2024 года суммарные объемы глобальных продаж машин Toyota составили 10 821 480 единиц, что позволило ушедшему из России концерну сохранить за собой мировое лидерство.

Автогигант сохраняет за собой первое место в мире по объемам продаж пятый год подряд. На второй строчке в 2024 году оказался немецкий концерн Volkswagen, который также свернул свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине.

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Тройку лидеров замкнул южнокорейский автогигант Hyundai Motor. В 2024 году концерну, прекратившему продажи и производство своих машин в России, удалось реализовать на глобальном рынке в общей сложности 7,23 миллиона автомобилей. При этом глобальные объемы продаж просели у всех трех крупнейших концернов. Показатель Toyota за отчетный период просел на 3,7 процента, Volkswagen — на 2,3 процента, Hyundai — на 1 процент.

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