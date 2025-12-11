Тяжелораненый российский боец ликвидировал двоих солдат ВСУ из засады и снял это на видео

На купянском направлении тяжелораненый российский военный ликвидировал двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снятое бойцом видео от первого лица опубликовал Shot в Telegram.
По информации издания, в боях в районе села Колесниковка, что в 14 километров от Купянска, россиянин получил серьезную травму ноги. Кроме того, его спина была изранена осколками. Укрывшись в брошенном доме, военный ожидал эвакуацию, когда к нему начали приближаться бойцы ВСУ, пытающиеся спрятаться от дрона.
На кадрах видно, как российский солдат, тяжело дыша, отползает в темноту, пока голос по рации предупреждает его о сокращающих расстояние украинцах. Когда бойцы ВСУ оказываются в проеме на входе в здание, россиянин выглядывает из засады и открывает огонь.
Как выяснили журналисты, сейчас военнослужащий находится в госпитале.
Ранее российский боец с позывным Мио в одиночку сразился с пятью военнослужащими ВСУ. На кадрах, снятых в ходе боев за Новогригоровку видно, как он бросает гранату в окно здания, где засел противник, а затем открывает огонь из автомата, в результате ликвидировав двоих человек. После этого россиянин укрывается в погребе, чтобы атаковать спасающихся бегством украинцев из засады.