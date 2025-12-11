Реклама

10:30, 11 декабря 2025Россия

Тяжелораненый российский боец ликвидировал двоих солдат ВСУ из засады и снял это на видео

Shot опубликовал видео ликвидации двоих солдат ВСУ российским военным из засады
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

На купянском направлении тяжелораненый российский военный ликвидировал двоих солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снятое бойцом видео от первого лица опубликовал Shot в Telegram.

По информации издания, в боях в районе села Колесниковка, что в 14 километров от Купянска, россиянин получил серьезную травму ноги. Кроме того, его спина была изранена осколками. Укрывшись в брошенном доме, военный ожидал эвакуацию, когда к нему начали приближаться бойцы ВСУ, пытающиеся спрятаться от дрона.

На кадрах видно, как российский солдат, тяжело дыша, отползает в темноту, пока голос по рации предупреждает его о сокращающих расстояние украинцах. Когда бойцы ВСУ оказываются в проеме на входе в здание, россиянин выглядывает из засады и открывает огонь.

Как выяснили журналисты, сейчас военнослужащий находится в госпитале.

Ранее российский боец с позывным Мио в одиночку сразился с пятью военнослужащими ВСУ. На кадрах, снятых в ходе боев за Новогригоровку видно, как он бросает гранату в окно здания, где засел противник, а затем открывает огонь из автомата, в результате ликвидировав двоих человек. После этого россиянин укрывается в погребе, чтобы атаковать спасающихся бегством украинцев из засады.

