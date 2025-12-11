Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

Уехавший в Израиль Привольнов заявил, что ему нравится теплый климат в стране

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что ему очень нравится теплый климат в стране. Этим преимуществом ближневосточного государства он похвастался в эфире канала Sheinkin40 на YouTube.

По словам Привольнова, в Тель-Авиве, где он проживает, зимой температура воздуха составляет 23 градуса по Цельсию. Он отметил, что в холодное время года там примерно такая же погода, как в Москве летом.

«Это действительно делает людей более счастливыми. Когда ты просыпаешься, открываешь глаза, смотришь, и опять солнце, ты думаешь: "Зашибись"», — добавил российский ведущий.

Ранее популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Испании, назвал солнечную погоду одним из главных поддерживающих факторов в эмиграции. Он описал климат в стране фразой «это просто потрясно».