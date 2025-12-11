Реклама

15:20, 11 декабря 2025Бывший СССР

Украина изменила название Чернобыля

В Генассамблее приняли резолюцию по Чернобыльской катастрофе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобыльской катастрофе. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram-канале.

«Резолюция официально закрепляет в документах организации украинскую транслитерацию названия Chornobyl (ранее использовалась транслитерация Chernobyl — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в публикации.

Резолюция была инициирована Украиной. Документ поддержали 97 стран, 39 воздержались от голосования. Против проголосовали Россия, США, Белоруссия, Китай и еще четыре государства.

В конце октября в Чернобыле заметили собак синего окраса. Сотрудник Южно-Каролинского университета Тимоти Муссо заявил, что собаки в Чернобыле посинели, благодаря реагенту из перевернутого биотуалета.

