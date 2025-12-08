Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:33, 8 декабря 2025Из жизни

Разгадку синего цвета шерсти чернобыльских собак нашли в туалете

Биолог Муссо: чернобыльские собаки посинели из-за реагентов из биотуалета
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Биолог из США заявил, что нашел разгадку синего цвета шерсти некоторых собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудник Южно-Каролинского университета Тимоти Муссо заявил, что собаки в Чернобыле посинели, благодаря реагенту из перевернутого биотуалета. «Синяя краска, скорее всего, взялась из опрокинутого биотуалета. Собаки просто валялись в фекалиях, как часто делают», — заявил ученый.

Кроме того, он опроверг предположения, что цвет шерсти собак в районе Чернобыля мог измениться из-за генетической мутации, вызванной повышенным радиационным фоном.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Собак синего окраса заметили в Чернобыле в конце октября. С тех пор высказывались разные версии этого феномена. В частности, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказал мнение, что животных покрасили специально, чтобы прорекламировать незаконные экскурсии в зону отчуждения АЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас нет единого взгляда по Донбассу». Зеленский сделал заявление о мирных переговорах, узнав, что Трамп разочарован в нем

    В спорах о соли поставили точку

    Вдова военкора Sputnik Рассела Бентли прокомментировала приговор российским военным

    NYT назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года

    Бывшему миллиардеру из российского города добавили срок

    Макрон заявил о козырях в вопросе Украины

    Путин дал касающееся мужчин поручение

    ВККС приняла решение в отношении первого замглавы Верховного суда России

    У россиян во время полета из Китая начались диарея и рвота

    В Москве выросли подснежники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok