Разгадку синего цвета шерсти чернобыльских собак нашли в туалете

Биолог Муссо: чернобыльские собаки посинели из-за реагентов из биотуалета

Биолог из США заявил, что нашел разгадку синего цвета шерсти некоторых собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудник Южно-Каролинского университета Тимоти Муссо заявил, что собаки в Чернобыле посинели, благодаря реагенту из перевернутого биотуалета. «Синяя краска, скорее всего, взялась из опрокинутого биотуалета. Собаки просто валялись в фекалиях, как часто делают», — заявил ученый.

Кроме того, он опроверг предположения, что цвет шерсти собак в районе Чернобыля мог измениться из-за генетической мутации, вызванной повышенным радиационным фоном.

Собак синего окраса заметили в Чернобыле в конце октября. С тех пор высказывались разные версии этого феномена. В частности, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов высказал мнение, что животных покрасили специально, чтобы прорекламировать незаконные экскурсии в зону отчуждения АЭС.