03:42, 31 октября 2025Россия

Замеченных в Чернобыле собак с синим окрасом назвали рекламной кампанией

Бурматов: Собаки с синей шерстью в Чернобыле могут быть рекламной кампанией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aditya Sethia / Unsplash

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что собаки с синей шерстью в Чернобыле могут быть рекламной кампанией незаконных экскурсий. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, эта история не фейковая, потому что периодически собак с окрашенной шестью находят (...) Я думаю, что, скорее всего, этих собак кто-то покрасил и выпустил», — отметил Бурматов. По его мнению, животных могли окрасить организаторы туров в Припять.

Депутат также подчеркнул, что влияние повышенного радиационного фона не могло привести к изменению окраса собак. Также, по его мнению, животные могли покрасить себя сами в луже с красителем.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что собак, которых обнаружили в Чернобыле, покрасили хулиганы. Животных с синей шерстью нашли в Чернобыле в октябре. Отмечалось, что они выглядели «очень активными и здоровыми».

