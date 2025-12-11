Реклама

21:59, 11 декабря 2025Россия

Украине предрекли жесткий ответ за удары по танкерам

Адмирал Комоедов: Украину ждет жесткий ответ на удары по российским танкерам
Евгений Силаев
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская армия даст жесткий ответ Вооруженным силам Украины (ВСУ) на удары по российским танкерам в Черном море и Сенегале. Такое развитие событий предрек бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с aif.ru.

«Надо увеличить глубину поражения — бить по дронам, где они собираются, откуда транспортируются и спускаются на воду. Надо бить по местам управления этими дронами», — подчеркнул Комоедов.

10 декабря сообщалось о нападении на гражданское судно под флагом Коморских островов. Танкер следовал в порт Новороссийска, но по пути был атакован безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby. Украина подтвердила свою причастность к удару.

