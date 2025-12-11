Реклама

05:28, 11 декабря 2025Бывший СССР

Украинский город попал под комбинированную атаку БПЛА и ракет

Шарий: Кременчуг оказался под комбинированной атакой беспилотников и ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Город Кременчуг в Полтавской области Украины попал под комбинированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«До 30 БПЛА на город и 3 баллистики», — уточнил он.

Через несколько часов он добавил, что регион по-прежнему под массированной атакой, а в Кременчуге «очень много мощных взрывов».

Ранее сообщалось, что в Кременчуге после массированного удара по инфраструктуре пропал свет, тепло и вода. Мэр украинского города Виталий Малецкий не уточнил, какие объекты были атакованы.

